Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис от имени президента страны Джозефа Байдена провела телефонный разговор с королём Иордании Абдаллой II, в ходе которого обсудила с ним урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает газета New York Post.

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В сообщении на сайте Белого дома говорится, что Харрис и Абдулла «обсудили продолжающийся конфликт в Газе и насилие в Иерусалиме и на Западном берегу».

«Я поговорила с королём Иордании Абдаллой II, чтобы подтвердить нашу поддержку и выразить нашу приверженность продолжению тесного сотрудничества», — написал Харрис в Twitter.

«Я проинформировала его о наших интенсивных дипломатических усилиях по поддержке поиска пути к прекращению огня в Газе. США и Иордания продолжат работу по деэскалации напряженности», — добавила вице-президент.

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Непонятно, почему этот звонок сделала Харрис, а не Байден, который разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по меньшей мере четыре раза, в том числе 19 мая, чтобы заставить Израиль «немедленно начать деэскалацию», отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая израильским Кабинетом безопасности было принято решение об одностороннем прекращении огня против ХАМАС. За него проголосовали большинство участников заседания. Проблема обсуждалась на протяжении трёх часов. «Режим тишины» начал действовать 21 мая с 2:00 мск.