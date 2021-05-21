Торонто, Канада, , 08:46 — REGNUM Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес госпитализирован. Об этом 21 мая сообщил журналист Пьер Лебрюн в Twitter.

В первом матче серии плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс» Таварес получил травму после страшного столкновения с форвардом соперников Кори Перри.

Защитник «Монреаля» Бен Шьяро применил против Тавареса силовой приём, после чего тот стал падать на лёд и в этот момент получил удар коленом в лицо от Перри.

После этого Таварес в течение десяти минут оставался на льду, после чего его увезли на носилках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Монреаль» обыграл «Торонто» в первом матче серии со счётом 2:1.

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