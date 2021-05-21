Нур-Султан, , 08:46 — REGNUM В Грузии на съемках фильма скончался казахстанский актер и режиссер Фархат Абдраимов, 21 мая сообщили в министерстве культуры и спорта Казахстана.

Причиной смерти стал обширный инфаркт. В Тбилиси актер находился на съемках фильма «Больше чем любовь».

«Он был в Грузии на съемках. Причина смерти — обширный инфаркт», — сообщили в АО «Казфильм».

Фархат Абдраимов родился 21 января 1966 года в Алма-Ате. Окончил Алма-Атинский технологический институт по направлению общественного питания. Актерскую деятельность начал с 2004 года.