Магнитогорск, Челябинская область, , 08:45 — REGNUM В Челябинской области пилот частного самолёта оштрафован за незаконные полёты над Магнитогорском. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Полёты, про которые речь, были в марте. Карталинская транспортная прокуратура провела проверку и установила факт нарушения Воздушного кодекса Российской Федерации. Разрешений на полёты с посадочной площадке в границах Магнитогорска от администрации города ему не было, также о начале использования площадки не было уведомлено Уральское управление Росавиации.

В итоге пилоту выписали несколько штрафов. Общая их сумма составила 80 тыс рублей.