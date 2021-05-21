Хабаровск, , 08:49 — REGNUM В Хабаровске с 21 мая ввели режим повышенной готовности в связи с подъёмом уровня воды в реке Амур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Все силы и средства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций готовы к оперативному реагированию. Также предприняты меры по круглосуточному дежурству и сбору информации по прогнозам. Идёт оповещение населения.

При необходимости будут организованы эвакуационные мероприятия.

В связи со смещением гребня паводка в первых числах июня вода в Амуре может подняться до отметки 4−4,5 метра.

«Как только вода дойдет до уровня 4,5 метра, планируется проведение мероприятий по эвакуации жителей с островной части, а при уровне 5,3 метра речные перевозки будут прекращены», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 21 мая в Красноярском крае подтоплено 152 приусадебных участка, 50 жилых домов. Вода в них находится выше уровня пола на 5−10 см.