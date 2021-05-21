Киев, , 08:46 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 4986 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 21 мая пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По последним данным, за сутки в стране госпитализированы 1785 человек, 202 человека скончались от последствий заражения. COVID-19 заболели 278 детей и 97 медработников.

Наибольшее число заражений выявили в Киеве и Донецкой области — 453 и 408 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 2 175 382 случая заражения коронавирусом, 49 101 подобный случай завершился летальным исходом.

Сутками ранее на Украине подтвердили 5165 случаев заражения, 203 человека скончались от последствий, вызванных COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что властям страны удалось законтрактовать 45−47 млн доз вакцины от COVID-19, чего должно хватить для вакцинации населения.

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