Москва, , 08:44 — REGNUM В столице открылся первый Московский международный онкологический форум 2021. Открыли его 20 мая мэр Сергей Собянин и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщется на сайте градоначальника.

На онкологическом форуме выступят более 300 международных экспертов, специалистов ведущих клиник мира, представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Программа форума включает в себя деловую и выставочную части и охватывает все направления онкопомощи. Для участников мероприятия организовано более 90 лекций, дискуссий и экспертных сессий по 17 направлениям онкологии.

Как сообщало ИА REGNUM, первый Московский международный онкологический форум проходит 20 и 21 мая в ЦВЗ «Манеж».

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