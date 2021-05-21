Москва, , 08:45 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра на территории столицы России и Подмосковья продлен до вечера 21 мая. Это следует 21 мая из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что предупреждение о сильном ветре с порывами до 17 м/с будет действовать в Москве и Московской области до 21:00 21 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в течение ближайших дней в ряде российских регионов ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения.