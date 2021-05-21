Грозный, , 08:42 — REGNUM В Чечне в 2021 году должны получить новые квартиры 2464 человека, которые до сих пор проживали в старых аварийных домах. Первыми переселятся в новые дома жители Грозного, а также Грозненского и Надтеречного районов. Новоселами станут 907 семей, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ республики.

По словам заместителя главы ведомства Ахмеда Газалапова, республика выполняет программу переселения из ветхого жилья с опережением графика. До конца 2021 года планируется досрочно расселить всех проживающих в аварийных домах, которые вошли в программу, предусмотренную до 2025 года.

«В этом году к расселению запланировано 85 многоквартирных домов, общая жилая площадь которых составляет около 40 тыс. квадратных метров. В ближайшее время специалистами будет начата работа по передаче квартир в собственность граждан. В соответствии с условиями программы они получат современные квартиры площади, равной квадратуре изымаемого жилья», — цитирует чиновника ИА «Чечня Сегодня».