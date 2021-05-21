Тампа, США, , 08:39 — REGNUM Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 100 очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В третьем матче серии плей-офф НХЛ с «Флоридой» Кучеров отдал результативную передачу. Для него это очко стало 100-м в плей-офф — он забил 38 голов и отдал 62 передачи.

Кучеров догнал Алексея Ковалёва в списке самых результативных российских игроков в истории плей-офф НХЛ. Впереди них находятся Павел Дацюк (113 очков), Сергей Зубов (117), Александр Овечкин (134), Евгений Малкин (171) и Сергей Фёдоров (176).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Флорида» обыграла «Тампу» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ со счётом 6:5.

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