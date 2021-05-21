Ижевск, , 08:39 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 21 мая прививку от коронавируса сделали 107 934 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получил 82 291 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки были вакцинированы 1347 человек. 1501 житель Удмуртии за прошедший день получил второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 мая в регионе провели 1 124 248 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4672 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2500 исследований.

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