Улан-Удэ, , 08:38 — REGNUM 20 мая в рамках международной выставки «HeliRussia 2021» о производстве на Улан-Удэнском авиазаводе до 2024 года пяти лёгких вертолётов VRT500 для компании «Русские Вертолетные Системы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Управляющий директор предприятия Леонид Белых назвал сборку принципиально нового для завода одновинтового вертолёта шагом вперёд.

«Уверен, реализовать проект нам поможет опыт работы с вертолетами соосной схемы и поступательная модернизация производства», — отметил он.

Вертолёт VRT500 со взлетной массой 1900 кг, как отмечается, получит самую объёмную в своем классе кабину. Она может быть легко конвертирована из пассажирской в грузовую или медицинскую конфигурацию. Дальность полёта его достигает 900 км, полезная нагрузка — пять пассажиров или 970 кг груза.

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