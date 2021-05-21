Москва, , 08:38 — REGNUM В течение ближайших дней в ряде российских регионов ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. Об этом 21 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«23 мая ультрафиолетовый индекс шесть-семь будет в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, весь Северо-Кавказский и Южный федеральные округа — то же. Индекс восемь будет проявляться в северо-кавказских республиках и на самом юге Краснодарского края днем 21 мая. Будет такой опасный день», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что высокий индекс ультрафиолетового излучения также ожидается в этот период в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, на юге Саратовской областей, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края в воскресенье.

При этом Вильфанд добавил, что на юге Челябинской и Курганской областей также прогнозируется «опасное солнце» и индекс ультрафиолетового излучения в данных регионах составит 6−7 единиц.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 21 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха — +16…+18 °C.