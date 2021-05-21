Ижевск, , 08:37 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 21 мая провели 1 124 248 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 4672 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2500 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 21 мая выявили 48 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено также 47 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 715 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2712 человек.

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