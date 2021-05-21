Нур-Султан, , 08:35 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 2267 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 21 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики самые высокие темпы заболеваемости наблюдаются в Алма-Ате — 510 случаев, Нур-Султане — 386 и Карагандинской области — 318. Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 368 748.

С 1 августа 2020 года в Казахстане зарегистрировали 54 382 случая пневмонии коронавирусного типа. Таким образом, общее число случаев COVID-19 и пневмонии достигло 423 130.

Отметим, заболеваемость COVID-19 в Казахстане растет с начала марта. Третья волна коронавируса для республики стала самой масштабной с начала пандемии. В мае наблюдается стабилизация ситуации.