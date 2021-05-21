Ижевск, , 08:34 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 21 мая выявили 48 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено также 47 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 715 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — семеро детей в возрасте до 14 лет и девять человек старше 60 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 43 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 30 569 человек. 434 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, накануне от COVID-19 скончались два человека.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2712 человек. Из этого числа 2275 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 379 человек — в состоянии средней степени тяжести, 58 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 20 мая в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 106 587 человек. Второй компонент препарата получил 82 291 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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