Кишинёв, , 08:36 — REGNUM В Молдавии в течение суток 20 мая выявили 166 случаев заражения коронавирусом в ходе 3748 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 254 379 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 245 803 человека, в том числе 247 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 818 пациентов с COVID-19, из которых 109 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6061 случае пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе восемь — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 138 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 4854 тестов. Выздоровевшими врачи признали 247 человек.

Стоит отметить, что ранее и. о. премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой сообщил, что правительство планирует закупать вакцину от COVID-19 у компании Pfizer. До декабря текущего года должно поступить 700 тыс. доз этого препарата.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия планирует приобрести партию вакцин Pfizer