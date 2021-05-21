Набережные Челны, Татария, , 08:36 — REGNUM В городе Набережные Челны с высоты пятого этажа упал и погиб рабочий. Прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент произошел 20 мая. При демонтаже опалубки строящегося дома по адресу: Набережные Челны, 33-микрорайон (блок В) с высоты пятого этажа упал рабочий, мужчина скончался на месте от полученных травм. Как позже установили, пострадавшим был 21-летний гражданин Узбекистана. Он являлся студентом челнинского вуза, проживал в общежитии, а разнорабочим устроился накануне. В течение двух дней погибший должен был проходить стажировку на стройке.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИА REGNUM напоминает, утром 6 февраля на территории строящегося объекта по проспекту Беляева в Набережных Челнах рабочие поднимались на самодельном подъемнике, который представлял собой металлическую решетку высотой 90 см, укрепленную на деревянном поддоне. На высоте нескольких метров от земли подъемник опрокинулся и мужчины выпали из него. Самый старший из рабочих в результате полученных травм скончался по дороге в больницу.

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