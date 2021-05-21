Чебоксары, , 08:33 — REGNUM В Чувашии на фоне значительного роста госпитализированных в ковидные стационары идёт «активизация процесса вакцинирования». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено сегодня, 21 мая, заявил на заседании оперативного штаба.

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По словам министра здравоохранения Владимира Степанова, в Чувашию поступило 123 994 комплекта вакцины от COVID-19. Приступили к вакцинации 97 820 жителей, что составляет 16,6% от плана. Завершили иммунизацию (то есть привились двумя компонентами) 72 473 человека, или 12,5%.

Всего с начала года новая коронавирусная инфекция подтверждена у 8857 жителей Чувашии, в том числе у 537 несовершеннолетних. Показатель составляет 2050 на 100 тыс. населения (в РФ — 3342). Выздоровели 8219 человек, умерли 530 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти заявляли о том, что к осени 2021 года вакцинацией от COVID-19 планируется охватить 570 тыс. жителей.

Напомним, глава Чувашии Олег Николаев отмечал, ситуацию с коронавирусом в республике удаётся «держать в достаточно стабильном состоянии», но вызывает опасения рост за две недели на 20% госпитализированных в стационары. По его словам, «напряжение есть, но оно достаточно сносное».