Москва, , 08:32 — REGNUM В Москве перевод государственных услуг в электронный вид обеспечивает ведомствам и горожанам доступ к более 390 видам документов. Это позволяет экономить время на сбор документов, сообщается на портале мэра столицы.

За 10 лет эта система избавила москвичей от необходимости предоставлять более 400 млн документов. В частности, благодаря электронному документуобороту, 18 различных выплат на детей оформляется электронном виде.

Сегодня пользователям портала госууслуг mos.ru доступно более 380 онлайн-услуг. Постепенно Москва переходит к созданию суперсервисов. Например, начал начал работать суперсервис «Помощь при переезде по программе реновации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы перевели в электронный вид ещё 16 государственных услуг в сфере социальной защиты.

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