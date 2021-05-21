Джакарта, , 08:32 — REGNUM Индонезия надеется на прекращение насилия в секторе Газа, сообщает Antara.

«Ясно то, что должно быть прекращение огня, актов насилия и нападений друг на друга. Мы очень обеспокоены безопасностью людей», — заявил глава департамента по многостороннему сотрудничеству МИД Индонезии Фебриан Реддьярд.

В настоящее время, учитывая большое количество жертв, Генеральной Ассамблее ООН, по словам Фебриана Реддьярда, пора подумать о создании механизма, который позволит не только временно прекратить насилие, но и разрешит саму проблему конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии приняла участие в сессии Генеральной Ассамблеей ООН и серии встреч для обсуждения ситуации в Палестине.

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