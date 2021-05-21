Нюрбург, Германия, , 08:32 — REGNUM Итальянский автопроизводитель Lamborghini тестирует еще более мощную версию кроссовера Urus Evo. Снимки с испытаний размещены на сайте Motor1.

Lamborghini Urus Evo Motor1

Испытания модели проходят в Германии на трассе Нюрбургринг. Стоит отметить, что это первая модернизация кроссовера Urus за три года с его появления на мировом рынке. В компании ожидают, что благодаря рестайлингу, машина будет сохранять конкурентоспособность еще три или четыре года.

Журналисты, заснявшие авто, отметили, что оно довольно устойчиво проходит повороты — на них у модели минимальный крен кузова.

Ожидается, что базовым мотором у гиперкара будет модернизированный четырёхлитровый твин-турбо V8 производительностью 641 л. с. Вполне возможно, что программное обеспечение электронного блока управления двигателем ECU будет обновлено.

Премьера нового гиперкара состоится в 2022 году.

Ранее компания Lamborghini представила на автовыставке в Шанхае 8230-сильный гиперкар Essenza SCV12. Он будет выпущен в ограниченной серии тиражом в 40 экземпляров. Автомобиль разрабатывался в соответствии со стандартами безопасности FIA для концепт-каров.

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