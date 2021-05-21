Lamborghini тестирует кроссовер Urus Evo на трассе Нюрбургринг
Нюрбург, Германия, 21 мая, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Итальянский автопроизводитель Lamborghini тестирует еще более мощную версию кроссовера Urus Evo. Снимки с испытаний размещены на сайте Motor1.
Испытания модели проходят в Германии на трассе Нюрбургринг. Стоит отметить, что это первая модернизация кроссовера Urus за три года с его появления на мировом рынке. В компании ожидают, что благодаря рестайлингу, машина будет сохранять конкурентоспособность еще три или четыре года.
Журналисты, заснявшие авто, отметили, что оно довольно устойчиво проходит повороты — на них у модели минимальный крен кузова.
Ожидается, что базовым мотором у гиперкара будет модернизированный четырёхлитровый твин-турбо V8 производительностью 641 л. с. Вполне возможно, что программное обеспечение электронного блока управления двигателем ECU будет обновлено.
Премьера нового гиперкара состоится в 2022 году.
Ранее компания Lamborghini представила на автовыставке в Шанхае 8230-сильный гиперкар Essenza SCV12. Он будет выпущен в ограниченной серии тиражом в 40 экземпляров. Автомобиль разрабатывался в соответствии со стандартами безопасности FIA для концепт-каров.
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