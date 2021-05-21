Роттердам, Нидерланды, , 08:31 — REGNUM Организаторы «Евровидения-2021» назвали всех финалистов музыкального конкурса. В Роттердаме 22 мая выступят представители 26 стран, включая Россию, их список опубликован на сайте фестиваля.

По итогам второго полуфинала определились десять финалистов, это исполнители из Албании, Болгарии, Молдавии, Сербии, Греции, Финляндии, Португалии, Исландии, Швейцарии и Сан-Марино.

Первый полуфинал определил первую десятку участников, это Россия, Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. Также в финале выступят артисты из Нидерландов, Великобритании, Испании, Германии, Италии и Франции.

Уже известно, что российская участница Манижа выступит пятой. До неё в финале выступят Елена Цагрину с Кипра, Анхела Перистери из Албании, Эден Ален из Израиля и группа Hooverphonic из Бельгии.

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