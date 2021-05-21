Бразилиа, , 08:33 — REGNUM Первые случаи заражения «индийским» штаммом коронавируса выявлены на территории Бразилии. Об этом 21 мая сообщает газета O Globo.

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Уточняется, что носители данного штамма SARS-CoV-2 были выявлены среди экипажа грузового судна Mv Shangon Da Zhi, которое стоит на рейде в водах бразильского штата Мараньян, куда оно прибыло из ЮАР.

«Из 15 положительных результатов тестирования удалось провести геномное исследование шести. Во всех шести образцах получен положительный результат на вариант B.1.617.2, это одна из разновидностей индийского штамма», — заявил главы управления здравоохранения штата Карлос Лула.

При этом он подчеркнул, что все носители данной разновидности коронавируса пребывают в режиме изоляции и добавил, что кораблю запрещено причаливать к берегу.

Отметим, на сегодняшний день в Бразилии выявлено в общей сложности 15 894 094 носителя коронавируса за весь период пандемии, из которых 82 039 — за последние 24 часа.