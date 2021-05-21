Красноярск, , 08:30 — REGNUM По состоянию на утро 21 мая в Красноярском крае подтоплено 152 приусадебных участка, 50 жилых домов. Вода в них находится выше уровня пола на 5−10 см, сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС.

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Также вода подошла к фундаментам 22 домов. Заблаговременно отселён 131 человек, в том числе 25 детей. Работа межведомственных групп по защите населённых пунктов и помощи населению продолжается.

В МЧС уточнили, что ночью 21 мая существовала угроза затопления населённого пункта Нижний Суэтук Ермаковского района. Для беспрепятственного прохождения водного потока пришлось частично разрушить дорожное полотно. Угроза подтопления населённого пункта снята.

20 мая спасатели переправили через затопленную дорогу с помощью плавсредств 22 жителя посёлка Качулька Каратузского района.

Работающая на месте группировка РСЧС составляет более 150 человек. Применяется свыше 60 единиц техники и плавсредств.

Напомним, в Ермаковском и Каратузском районах Красноярского края введён межмуниципальный режим ЧС из-за паводка.

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