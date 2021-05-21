Красноярск, , 08:29 — REGNUM В Красноярском крае родственники погибших от COVID-19 медработников начали получать выплаты в размере 1 млн рублей. Первые приказы о перечислениях подписаны на текущей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Инициатором выплат семьям стал губернатор Александр Усс. По его словам, необходимо, чтобы в семьях медиков, отдавших жизнь в борьбе с пандемией, чувствовали поддержку. Закон о дополнительных мерах поддержки был принят в конце марта 2021 года.

«За прошедший год в Красноярском крае пандемия унесла жизни 28 медиков. Все они лечили пациентов с диагнозом COVID-19. Среди погибших — врачи, медицинские сестры, санитары и водители машин скорой помощи», — отметили в правительстве.

Деньги перечисляются наследникам первой очереди — супругу или супруге, детям, родителям.