Пермь, , 08:27 — REGNUM Банковские вложения жителей Пермского края на 1 апреля 2021 года превысили 355 млрд рублей, что превышает показатель I квартала 2020 года на 4,2 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Львиную долю сбережений (почти 90% в общем объеме депозитов) пермяки хранят в рублях — свыше 311 млрд, остальное — в валюте. Объем рублевых вкладов физических лиц по сравнению с первым кварталом 2020 года вырос на 2%, вклады в валюте, напротив, уменьшились — на 4%.

«Несмотря на снижение банковских ставок, население продолжает хранить деньги во вкладах. Помимо того, что этот инструмент сбережений застрахован государством, современные финансовые и IT-технологии делают его еще доступнее», — сказал управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. Он также отметил, что многие клиенты банков уже оценили возможность открытия вклада через мобильные приложения кредитных организаций и финансовый маркетплейс — платформу Финуслуги.