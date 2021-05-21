Ковель, , 08:29 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в районе Ковеля вертолёт, при помощи которого через границу переправлялись контрабандные сигареты. Об этом сообщила 20 мая пресс-служба ведомства.

По данным следователей, злоумышленники переоборудовали под транспортировку контрабанды вертолёт Robinson r-44, приобретённый в одной из восточных областей страны.

«В апреле дельцы завершили оборудование вертолёта под контрабандные перевозки. Летательное средство пересекало границу на низкой высоте, чтобы не быть зафиксированным пограничниками. Вертолет скрывали в замаскированных ангарах», — сказано в сообщении.

По оценкам правоохранителей, ежедневно вертолёт перевозил через границу сигареты на сумму около $30 тыс.

Подозреваемых в перемещении контарабанды задержали при попытке переправить 15,2 тыс. пачек сигарет, произведённых на Украине. У злоумышленников также изъяли вертолёт и микроавтобус. Общая стоимость данного имущества составляет примерно $85 тыс.

Как сообщает ИА REGNUM, ранее предприниматель Александр Еримичук, которого подозревают в причастности к контрабанде, подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского, который ввёл санкции в отношении него и ряда других лиц.

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