Москва, , 08:26 — REGNUM В России в 2020 году было зарегистрировано на 9 тыс. меньше записей актов о смене имени, фамилии или отчества в сравнении с 2019 годом. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Министерства юстиции.

Так, в 2020 году было зарегистрировано 82 416 записей таких актов, в 2019 году — 91 133 записи. В данной статистике собраны случаи смены как фамилии и отчества, так и смены тех же наименований по отдельности.

По словам юриста Валерия Ванина, подобная тенденция может быть связана с пандемией COVID-19. В этот непростой период перед жителями России встали более значительные задачи, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рекрутингового агентства Superjob.ru, человеку, который хочет зарабатывать больше, помимо поисков высокооплачиваемой работы, надо постоянно учиться и повышать квалификацию, считают 34% жителей России.

Советуют работать больше и лучше 15%. Ещё 13% предлагают проявлять целеустремленность и инициативу. Уверены, что следует вести переговоры с работодателем о повышении зарплаты, 12%.

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