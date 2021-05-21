Тбилиси, , 08:31 — REGNUM В средневековом Гелатском монастыре Богородицы, расположенном в Грузии недалеко от Кутаиси, в ходе ремонта использовали экспериментальные технологии, которые нанесли вред храму. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 20 мая заявила министр культуры Грузии Тея Цулукиани на брифинге.

«В Гелатском монастырском комплексе, по моему субъективному мнению, проводился вредный для памятника эксперимент. В 2008 году так назвали возрождённый метод перекрытия крыши керамикой, изготовленной по методу времён средневековой Грузии периода Золотого века. Этот древний метод, к сожалению, в качестве эксперимента применили в Гелати», — сказала министр.

Цулукиани заявила, что «эксперимент» продолжался до марта 2021 года, пока она не возглавила министерство. Глава минкульта добавила, что в Италии нашли эксперта, который согласился приехать в Грузию, чтобы обследовать крышу монастыря. Он должен приехать в июне этого года.

Стоит отметить, что Гелатский монастырь был построен, предположительно в 12 веке. В 1994 году ЮНЕСКО признала его памятником Всемирного наследия. Реставрация кровли продолжалась несколько лет, но после завершения работ, она стала пропускать воду. Влага повредила фрески, созданные в период с XII по XVIII век.