Сеул, , 08:27 — REGNUM В период с 1 по 20 мая экспорт товаров из Южной Кореи составил $31,12 млрд, что на 53,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт товаров из Южной Кореи также вырос на 59,1%. Экспорт автозапчастей вырос на 221,9%, нефтепродуктов — на 149,7%, легковых автомобилей — на 146%, устройств беспроводной связи — на 64%, полупроводников — на 26%.

Поставки в США увеличились на 87,3%, в ЕС — на 78,1%, во Вьетнам — на 61,1%, в Японию — на 30,6%, в Китай — на 25,2%. Однако поставки в страны Ближнего Востока, напротив, сократились на 14%.

Импорт товаров в Южную Корею с 1 по 20 мая составил $31,46 млрд, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт сырой нефти вырос на 198,8%, легковых автомобилей — на 59,4%, полупроводников — на 17,8%. Однако импорт устройств беспроводной связи, напротив, сократился на 11,2%, угля — на 6%.

Поставки в Южную Корею из стран Ближнего Востока увеличились на 146,8%, из США — на 47%, из Австралии — на 32,8%, из Японии — на 25,2%, из Вьетнама — на 20,5%, из ЕС — на 15,7%, из Китая — на 13,1%.