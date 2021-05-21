Улан-Удэ, , 08:23 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 37 845 случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из 49 новых случаев COVID-19: 33 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью», — отметили в штабе.

К настоящему времени коронавирус побороли 36 564 человека, в том числе 56 за последние сутки. Зарегистрировано также два новых летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число жертв коронавируса с начала пандемии достигло 885.

На лечении в стационарах остаётся 295 пациентов, 16 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 101 носитель лечится в амбулаторном режиме на дому.