Оренбург, , 08:21 — REGNUM В детских загородных лагерях Оренбурга первый поток стартует 31 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2021 году летом в городе планируют открыть 16 загородных лагерей с круглосуточным пребыванием, в том числе семь муниципальных, пять ведомственных и три частных, а также один санаторий. Ожидается, что в лагерях отдохнут около 13 тысяч школьников.

Заезды в ведомственные и частные лагеря начинаются с 31 мая, муниципальные лагеря начнут прием детей со 2 июня. Наполняемость составит 75%. Все базы отдыха будут работать в режиме обсервации, то есть предполагается одновременный заезд детей и сотрудников, которые не смогут покидать лагерь на протяжении всей смены. Ограничительные меры связаны с распространением коронавирусной инфекции.

«Что касается организации питания в детских оздоровительных лагерях, на первый поток образовательные организации заключат прямые договоры с поставщиками, на второй и третий поток будут проведены конкурсные процедуры», — сказали в мэрии.

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