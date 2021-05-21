Салехард, 21 мая, 2021, 08:17 — ИА Регнум. На Ямале родился уникальный белый оленёнок. Об этом сообщает правительство ЯНАО в своём Instagram-аккаунте.

Www.instagram.com/yanao.ru/ Screenshot

«Мохнатое чудо — белый олень, которого можно встретить лишь в нескольких точках нашей планеты. Ямал — одна из них», — говорится в сообщении ямальских властей.

Www.instagram.com/anisimovphoto/ Screenshot

Уникальное явление запечатлел знаменитый ямальский фотохудожник, обладатель 1165 наград, в том числе 267 золотых медалей на международных фотоконкурсах в 62 странах, Сергей Анисимов.