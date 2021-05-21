Москва, 21 мая 2021, 08:18 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 107 лесных пожаров на общей площади 4410 га. Об этом 21 мая сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Лесной пожар
Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20.05.2021 в России ликвидировано 107 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4410 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что наибольшая площадь пожаров за прошедшие 24 часа была зафиксирована в Тюменской области, на территории которой действовали 16 природных пожаров на площади 21 328 га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев заявил, что в Тюменской области выявлены недостатки в плане тушения природных пожаров.