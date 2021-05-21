Москва, 21 мая, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 107 лесных пожаров на общей площади 4410 га. Об этом 21 мая сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Лесной пожар

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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20.05.2021 в России ликвидировано 107 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4410 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что наибольшая площадь пожаров за прошедшие 24 часа была зафиксирована в Тюменской области, на территории которой действовали 16 природных пожаров на площади 21 328 га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев заявил, что в Тюменской области выявлены недостатки в плане тушения природных пожаров.