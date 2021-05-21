Джакарта, , 08:16 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула важность роли Организации Объединенных Наций (ООН) в обеспечении безопасности и благополучия палестинского народа, сообщает Antara.

Выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН, министр иностранных дел Индонезии призвала положить конец насилию и немедленно прекратить боевые действия, чтобы спасти жизни ни в чем не повинных людей, включая женщин и детей.

«Остановите насилие и военные действия, чтобы не допустить новых жертв», — призвала Ретно Марсуди на встрече, которая состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 20 мая.

Глава МИД Индонезии также попросила Генеральную Ассамблею призвать Израиль открыть доступ к гуманитарной помощи для жителей Палестины, включая сектор Газа, который в последние дни подвергался нападениям.

Ретно Марсуди «Наша главная ответственность — спасать жизни. И каждая минута, которую мы проводим здесь в переговорах, может привести к гибели палестинцев»

Назвав колониализм главной проблемой затянувшегося конфликта между Израилем и Палестиной, министр иностранных дел Индонезии подчеркнула свою приверженность объединению усилий для борьбы со всеми незаконными действиями Израиля.

Представители органов здравоохранения Газы заявили, что 230жителей Палестины, в том числе 65 детей и 39 женщин, были убиты и более 1700 получили ранения в результате бомбардировок с воздуха. В то время как израильские власти сообщили о 12 погибших в результате боевых действий.