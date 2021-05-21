Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам дня 20 мая баррель Brent подешевел на 2,61% до $64,89. Давление на чёрное золото вызвал прогресс в отношении снятия санкций с Ирана, что может увеличить поставки нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цены на нефть сократили падение после публикации данных по американскому рынку труда, повысивших оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоносители в США.

На прошлой неделе число американцев, обратившихся за пособием по безработице, уменьшилось на 34 тыс., до 444 тыс. человек (прогноз был 450 тыс.).

Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. К закрытию торгов в Штатах цена на нефть марки Brent снизилась до $64,80.

Сегодня, 21 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $65,26 (+0,61%). Падение остановилось на апрельских минимумах.

Покупателям нужно побыстрее переходить в наступление, иначе на следующей неделе можно будет увидеть цену на Brent на уровне $62,65.

На теме Ирана продавцы настроены обвалить рынок до $59,60. Сейчас техническая картина остаётся на стороне покупателей, но может стать медвежьей если сегодня торги закроются снижением.

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