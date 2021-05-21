Вашингтон, , 08:13 — REGNUM В сенат Соединенных Штатов внесли законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG. Об этом в своем Twitter написал один из авторов инициативы сенатор-республиканец Кевин Крамер.

Инициаторами выступили 14 сенаторов-республиканцев. В случае принятия документа администрация президента Джо Байдена должна будет ввести рестрикции против «субподрядчиков любой организации», которая участвует в строительстве Nord Stream 2.

Как считает сенатор, решение главы Белого дома не вводить санкции против Nord Stream 2 AG «грозит ослаблению позиции Америки на мировой арене».

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента СШАДжо Байденарешила не вносить в санкционный список оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Данное решение принято в интересах национальной безопасности, указали источники.

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