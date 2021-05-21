Сент-Пол, США, , 08:12 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В первом периоде хоккеисты «Миннесоты» забросили две шайбы. Отличились нападающие Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк. Российский форвард Кирилл Капризов отдал одну результативную передачу.

Во втором и третьем периодах хоккеисты «Вегаса» смогли забросить пять шайб. Отличились нападающие Марк Стоун, Патрик Браун, Райлли Смит, Вильям Карлссон и Чандлер Стивенсон.

Таким образом, «Вегас» вышел вперёд в серии — 2:1.

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