Оренбург, , 08:11 — REGNUM В школах Оренбурга торжественные линейки, посвященные последнему звонку, пройдут 22 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Торжества разрешено провести в очном формате при условии обязательного соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Напомним, в начале мая оренбуржцы бурно обсуждали появившуюся информацию о том, что на линейках смогут присутствовать только те родители выпускников, которые прошли курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Начальник муниципального управления образования Лариса Бебешко назвала условия, при которых возможно присутствие родителей на линейке. Пункта о прививке среди них нет. Бебешко указала на обязательное соблюдение безопасной дистанции и использование средств индивидуальной защиты на праздничных линейках.

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на торжественных линейках рекомендовано присутствие одного члена семьи. Мы понимаем, что каждому родителю хочется быть рядом с ребенком во время последнего звонка, но сейчас лучше минимизировать риски распространения заболевания. Безопасность детей остается нашим приоритетом. Впереди у ребят государственная итоговая аттестация и ЕГЭ, поэтому им сейчас нужно беречь свое здоровье», — подчеркнула руководитель городского управления образования.

Читайте ранее в этом сюжете: «И снова коррупция» — оренбуржцы о правилах проведения последнего звонка