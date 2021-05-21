Москва, 21 мая 2021, 08:14 — REGNUM Официальная премьера нового седана Mercedes-AMG С 63 состоится до конца текущего года. Об этом сообщает издание Авто.ру.
Первый серийный спортседан AMG С 63 появится на российском рынке в 2022 году.
По предварительным данным, модель получит гибридный силовой агрегат, в основу которого ляжет восьмицилиндровый двухлитровый турбированный мотор от Mercedes-AMG A 45 S и три электромотора. Общая производительность агрегата составит 550 л. с.
До «сотни» автомобиль будет разгоняться примерно за 3,5 секунды. Также автопроизводители предусмотрели функцию отключения передней оси полноприводной модели, реализуя тем самым дрифт-режим.
Ранее специалисты компании Mercedes из подразделения AMG протестировали в Германии электрокар Mercedes-AMG EQS. Максимальная производительность модели может составить более 600 «лошадей» (898 Нм).
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