Москва, , 08:14 — REGNUM Официальная премьера нового седана Mercedes-AMG С 63 состоится до конца текущего года. Об этом сообщает издание Авто.ру.

Первый серийный спортседан AMG С 63 появится на российском рынке в 2022 году.

По предварительным данным, модель получит гибридный силовой агрегат, в основу которого ляжет восьми­цилиндровый двухлитровый турбированный мотор от Mercedes-AMG A 45 S и три электро­мотора. Общая производительность агрегата составит 550 л. с.

До «сотни» автомобиль будет разгоняться примерно за 3,5 секунды. Также автопроизводители предусмотрели функцию отключения передней оси полноприводной модели, реализуя тем самым дрифт-режим.

Ранее специалисты компании Mercedes из подразделения AMG протестировали в Германии электрокар Mercedes-AMG EQS. Максимальная производительность модели может составить более 600 «лошадей» (898 Нм).

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