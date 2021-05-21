Благовещенск, , 08:08 — REGNUM В Приамурье на директора муниципального унитарного предприятия города Свободного завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Руководителя МУПа подозревают в продаже котельной по заниженной цене, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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По версии следствия, обвиняемая продала котельную и пристройку к ней, которые находились в хозяйственном ведении возглавляемого ей предприятия, по заниженной цене. При согласовании с депутатами вопроса приватизации объекта муниципальной собственности было указано, что имущество будет продано по цене не ниже рыночной. Однако при определении цены использовался устаревший акт оценки имущества, согласно которому котельную продали за 714 тыс. рублей. При том, что рыночная стоимость объекта составляла гораздо больше. Муниципалитету нанесен ущерб в сумме более 3 млн. рублей.

Подозреваемая задержана.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении первого заместителя главы Смидовичского городского поселения Еврейской АО возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.