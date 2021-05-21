Чебоксары, , 08:07 — REGNUM В Чувашии полицейские нашли двоих детей, которые ушли гулять с собакой и домой не вернулись. Правоохранителям братья пояснили, что задержались на прогулке и боялись вернуться из-за недовольства матери, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Информация о том, что в Новочебоксарске пропали 13-летний ребёнок и его девятилетний брат, поступила в ведомство 19 мая около 23:00. Со слов матери, они вышли гулять с собакой и не вернулись, чего раньше не происходило.

На поиски детей был брошен весь личный состав новочебоксарского отдела МВД, который вместе с добровольцами осматривал подвалы и чердаки домов. Поиски шли всю ночь, пока утром 20 мая оперуполномоченный уголовного розыска не нашла ребят при осмотре дворов по улице Пионерская.

«Они рассказали, что днём гуляли по городу, а ночь провели под балконом дома. На вопрос, почему не вернулись домой, братья ответили, что боялись недовольства мамы из-за долгой прогулки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Госдума приняла в первом чтении закон о поиске людей по геолокации по мобильному телефону. Он был внесён в сентябре 2018 года. В феврале 2021 года стало известно, что Минцифры разработало законопроект, согласно которому данные о местоположении мобильных телефонов могут вывести из-под тайны связи.