Нью-Йорк, США, , 08:08 — REGNUM Меры по недопущению гуманитарной катастрофы в секторе Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта необходимо принять международному сообществу. Об этом 21 мая заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, в ходе выступления на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по эскалации в Израиле и секторе Газа.

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Как отметил китайский постпред, мировому сообществу нужно принять жесткие меры по недопущению гуманитарной катастрофы, так как совместное влияние военного конфликта, пандемии и блокады обострило неустойчивую гуманитарную обстановку в секторе Газа, характеризующуюся перебоями в электроснабжении, нехваткой медикаментов, вынужденным перемещением населения и прочими проблемами.

«Китай призывает стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право, не допускать нападений на гражданские объекты, включая школы и больницы, остановить военные действия в гражданских районах», — сказал Чжан Цзюнь.

Также он указал, что Израилю необходимо немедленно снять блокаду с сектора Газа и упростить поставки гуманитарной помощи на данную территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни отправится на Ближний Восток для переговоров с главами МИД Израиля, Палестины и ряда других стран региона.