Саяногорск, Хакасия, , 08:06 — REGNUM В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений новорожденному ребёнку в родильном отделении больницы в Саяногорске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Предварительно установлено, что мальчик родился 9 мая в межрайонной больнице рабочего посёлка Майна. В период послеродового ухода медики выполняли процедуры по его обогреву. После процедур на правой голени новорожденного были выявлены повреждения, похожие на ожоги.

«11 мая 2021 года младенца перевели в ГБУЗ РХ «Республиканский клинический перинатальный центр», где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В результате осмотра и лечения ребенку выставлен диагноз: «Термический ожог в области тазобедренного сустава и нижней конечности II степени», — отметили в управлении.

Дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении ребенка в возрасте до шести лет».

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