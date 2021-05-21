Москва, , 08:06 — REGNUM Российская валюта 20 мая продолжила укрепляться к доллару и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,35%, до 73,53 руб., евро/рубль — на 0,04%, до 89,91 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,05%, до 104,23 руб.

Поддержку нацвалюте оказывали повышение спроса на рисковые активы, налоговый период, а также снижение геополитических рисков перед встречей глав государств Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Укрепление рубля сдерживалось падением цен на нефть. Давление на чёрное золото вызвал прогресс в отношении снятия санкций с Ирана, что может увеличить поставки нефти. Баррель нефти Brent подешевел на 2,61% до $64,89.

Сегодня, 21 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $65,23 (+0,56%). Учитывая, что сегодня пятница, перед выходными днями многие трейдеры захотят выйти из длинных позиций по рублю.

Исключением может быть продолжение ослабления доллара США и восстановление цен на нефть до $66,90. Цель по рублю сохранится на уровне 72,65 руб./доллар. Сегодня он может отступить к уровню 73,80 руб./доллар.

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