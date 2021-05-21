Валерия Иванова, 21 мая 2021, 09:17 — REGNUM Инициатива директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова по активному использованию заключённых вместо трудовых мигрантов вызвала бурные обсуждения в соцсетях Приморья. Кому, как не жителям Дальнего Востока, хорошо известны примеры из истории о труде заключенных в советское время. Да и столица ДФО, как пишут некоторые исследователи, «стоит на костях» — Владивосток был пересыльной каторжной тюрьмой, после чего остались тысячи расстрельных ям.

Тюрьма
Тюрьма
Иван Шилов © ИА REGNUM

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Приморцы в целом положительно восприняли инициативу по труду заключённых и даже высказали механизмы, советы воплощения такой идеи. Безусловно, есть и противоположные мнения, которые также имеют право на жизнь.

Свои комментарии пользователи оставили под постами live. vdk и vdk_news в Instagram.

«Читаю комменты и удивляюсь людям — вы что, не понимаете, что это крайне низкокачественный рабочий труд. Они же не просто ямы копать будут, а дома и объекты строить», — написал пользователь massage_dealer.

Строительство Беломорканала
Строительство Беломорканала

«Ну правильно, причём зарплату выдавать и из неё погашать исковые требования и алименты. И кто хорошо трудится, тому, допустим, день за 1,5, то есть срок сокращается, плюс отсутствие взысканий. Чтобы побыстрее выпустили и на той же работе оставили, если он захочет, а то после зоны ведь не устроиться», — предложил mikhuilborisovich.

«Да вы что! Дошло. Это было в СССР», — поддержал идею d_i_x_o_n125.

«Сколько лайков надо поставить, чтобы это произошло?» — спросила elenaveselova6191.

«Всё правильно, тем более современные технологии способны сделать контроль очень простым. Браслет на ногу и током бить при пересечении периметра, при попытке снять. И работа под камерами, тоже с автоконтролем. Буквально 10 человек смогут контролировать сотни две-три. А кто не захочет работать — пожалуйста, паек урезать до ленинградской краюшки хлеба в день», — считает volk27_rus.

«Все новое — это хорошо забытое старое», — написал a_starzhinskiy.

«Большой Камень в Приморском крае построен зеками, Партизанск, порт Восточный и т. д.», — успокоил evgeniievgenii348.

«Ну и нормально, наш посёлок Заводской начали строить заключённые ИТК 20. Приводили строем, уводили, до сих пор дома стоят, и качество лучше, чем сейчас», — считает boykonadia55.

Бараки для заключенных Локчимлага. Фото 1989
Бараки для заключенных Локчимлага. Фото 1989

«Для многих это был бы выход. Как помочь семье, если посадили? Только зарплату надо нормальную платить. Тогда и семье можно послать деньги, и ущерб возмещать нормально. Главное, не скатиться до уровня США. Там это уже бизнес, почти бесплатная рабсила», — написал romatti28.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров напомнил, что труд заключенных в России, да и во всем мире, — давно сложившаяся привычная практика. Кроме того, Колеров считает, что прозрачный, понятный и детализированный добровольный труд российских заключенных, опирающийся на действующую систему их надзора, охраны, защиты прав, гораздо предпочтительнее, чем фактически рабский труд мигрантов из стран бывшего Советского Союза.