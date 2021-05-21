Пенза, 21 мая, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Пензе и еще 11 городам присвоено в этом году почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующую инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

Пресс-служба правительства Пензенской области

Глава государства провел в режиме видеоконференции 43-е заседание Российского оргкомитета «Победа». Кроме Пензы, почетное звание получили города: Красноярск, Северодвинск, Киров, Чебоксары, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский, Комсомольск-на-Амуре.

Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко поблагодарил жителей региона, проголосовавших за присвоение Пензе звания «Город трудовой доблести». «Тысячи наших земляков отдали голоса за эту инициативу. Это наша общая победа! Спасибо!» — написал он в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании оргкомитета «Победа» обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение партии о присвоении 11 городам почетного звания «Город трудовой доблести»: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре. В свою очередь президент РАН Александр Сергеев сообщил о поддержке РАН присвоения этого звания в 2021 году 12 городам страны, дополнив список городом Чебоксары.

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ИА REGNUM напоминает, в начале Великой Отечественной войны не раз над Пензой летали самолеты со свастикой, но на город за всю войну не упала ни одна вражеская бомба. Историки полагают, что враг недооценил значение местных оборонных предприятий — каждая четвёртая произведённая в годы войны мина, авиабомба или артиллерийский снаряд были выпущены пензенскими предприятиями.

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